EA представила F1 23 — новую часть симулятора Формулы-1

Electronic Arts и Codemasters анонсировали F1 23 — новый симулятор Формулы-1. Гонка поступит в продажу уже 16 июня на ПК и консолях. Судя по странице игры в Steam, в рейсинге не будет русского языка.

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Помимо выпуска анонсирующего трейлера, разработчики поделились первыми деталями F1 23. Так, в новой версии гоночного симулятора будет более реалистичная модель поведения болида, учитывающая все тонкости аэродинамики и сцепления шин с трассой. Пользователи смогут играть друг с другом кроссплатформенно — то есть с разных устройств.

Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS F1. Права на видео принадлежат Electronic Arts