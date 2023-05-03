Предысторию «Человека-паука 2» от Insomniac Games расскажут в комиксе

В блоге PlayStation появился новый пост, посвящённый Человеку-пауку. Как оказалось, в честь Дня бесплатных комиксов, который пройдёт 6 мая, был создан комикс-предыстория к Marvel’s Spider-Man 2. Напомним, что дата релиза сиквела, если судить по слухам, намечена на сентябрь.

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Комикс расскажет о событиях, произошедших после сюжета первой части. Читатели смогут узнать, чем занимался Питер Паркер, как дела у Майлза Моралеса в школе и как продвигается журналистская карьера Мэри Джейн. Отважному трио придётся вновь объединиться, ведь в Нью-Йорке появился загадочный злодей Капюшон. Авторы показали обложку и одну из сцен.

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