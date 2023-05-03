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«Человек-паук 2» от Insomniac Games получит предысторию в виде комикса

В блоге PlayStation появился новый пост, посвящённый Человеку-пауку. Как оказалось, в честь Дня бесплатных комиксов, который пройдёт 6 мая, был создан комикс-предыстория к Marvel’s Spider-Man 2. Напомним, что дата релиза сиквела, если судить по слухам, намечена на сентябрь.

Предысторию «Человека-паука 2» от Insomniac Games расскажут в комиксе
© Игромания.ру

Комикс расскажет о событиях, произошедших после сюжета первой части. Читатели смогут узнать, чем занимался Питер Паркер, как дела у Майлза Моралеса в школе и как продвигается журналистская карьера Мэри Джейн. Отважному трио придётся вновь объединиться, ведь в Нью-Йорке появился загадочный злодей Капюшон. Авторы показали обложку и одну из сцен.

MARVEL
MARVEL

Также было объявлено, что обновлённая версия первой части, ранее входившая в состав расширенного издания Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, в этом месяце начнёт продаваться отдельно по цене в 50 долларов. Обладатели версии для PlayStation 4 смогут обновиться до Remastered для PlayStation 5 за 10 долларов.

Ранее стало известно, что состав Insomniac Games вырос до 520 сотрудников. Исполнитель роли Человека-паука завершил свою работу над второй частью.

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