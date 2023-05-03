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Из FIFA 23 удалили перформанс футболиста Александра Мостового в образе царя

27 апреля в FIFA 23 Ultimate Team добавили новый вид перформанса — стилизованный образ бывшего российского футболиста Александра Мостового в образе царя. Именно такое прозвище было у футболиста в Испании. Награда была доступна подписчикам сервиса EA Play.

Из FIFA 23 удалили Мостового в образе царя
© Чемпионат.com
EA SPORTS

Спустя несколько дней пользователи обнаружили, что перформанс российского футболиста был удалён из игры. Он попросту пропал из списка доступных предметов для украшений стадиона. Редакция «Чемпионата» тем временем вообще не получила предмет — возможно, EA Sports прекратила раздачу перформанса практически сразу после её старта.

Упоминание предмета также пропало с официального сайта EA. Ранее перформанс российского футболиста числился в списке доступных наград, а теперь там его нет.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ EA SPORTS
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ EA SPORTS

EA Sports косвенно подтвердила удаление предмета в своём «твиттере». Компания заявила, что из FIFA 23 был удалён некий предмет, который был «добавлен туда непреднамеренно».

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