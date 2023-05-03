В трейлере Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons показали культовых героев

Издатель Modus Games анонсировал Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons — возвращение легендарного «битемапа», знакомого российским игрокам со времён восьмибитных игровых консолей. В трейлере можно увидеть обновлённых бойцов Билли и Джимми, а также игровой процесс.

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Главной особенностью грядущей новинки станут rogue-lite элементы. Каждое прохождение будет неповторимым, а сражаться против врагов можно вместе с другом. С помощью собранных жетонов открываются дополнительные персонажи с уникальными способностями. После выполнения задания имеется возможность купить улучшения, а сэкономленные деньги можно потратить на возрождение.

Сюжет рассказывает о юности братьев «Двойной дракон». Появятся как знакомые фанатам враги, так и новые персонажи. Действия будут происходить в антураже руин Нью-Йорка после ядерной войны. Пиксельная стилистика отсылается к классическим играм серии.