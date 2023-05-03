В трейлере Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons показали культовых героев

В трейлере анонса Double Dragon Gaiden Rise of the Dragons показали легенд Dendy
Издатель Modus Games анонсировал Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons — возвращение легендарного «битемапа», знакомого российским игрокам со времён восьмибитных игровых консолей. В трейлере можно увидеть обновлённых бойцов Билли и Джимми, а также игровой процесс.
Главной особенностью грядущей новинки станут rogue-lite элементы. Каждое прохождение будет неповторимым, а сражаться против врагов можно вместе с другом. С помощью собранных жетонов открываются дополнительные персонажи с уникальными способностями. После выполнения задания имеется возможность купить улучшения, а сэкономленные деньги можно потратить на возрождение.
Сюжет рассказывает о юности братьев «Двойной дракон». Появятся как знакомые фанатам враги, так и новые персонажи. Действия будут происходить в антураже руин Нью-Йорка после ядерной войны. Пиксельная стилистика отсылается к классическим играм серии.
Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons выйдет на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch этим летом. Онлайн-кооператив появится спустя некоторое время после релиза.