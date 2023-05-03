Геймер заплатил за виртуальную наклейку из игры 5 млн рублей

В онлайн-шутере Counter-Strike: Global Offensive за 5 млн руб. была продана наклейка Titan Holo Katowice 2014, посвященная турниру по популярной кибердисциплине. Об этом сообщает блогер Джейк Лайки в Twitter.

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«Эта наклейка, посвященная Titan Holo Katowice по CS:GO, только что была продана за $62 тыс. (около 5 млн руб. по текущему курсу). Что еще вы покупаете на эти деньги», — отметил он.

Отмечается, что наклейки были впервые представлены в CS:GO с обновлением от 6 февраля 2014 года и являются чисто косметическим дополнением для настройки оружия игрока.

Таким образом, предмет никак не влияет на успехи игрока в сражениях и не улучшает характеристики оружия или персонажей. Titan Holo считается одной из самых дорогих наклеек в истории CS:GO.