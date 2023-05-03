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Игрок в CS:GO потратил 5 млн рублей на наклейку Titan Holo для виртуального оружия

В онлайн-шутере Counter-Strike: Global Offensive за 5 млн руб. была продана наклейка Titan Holo Katowice 2014, посвященная турниру по популярной кибердисциплине. Об этом сообщает блогер Джейк Лайки в Twitter.

Геймер заплатил за виртуальную наклейку из игры 5 млн рублей
© газета.ру

«Эта наклейка, посвященная Titan Holo Katowice по CS:GO, только что была продана за $62 тыс. (около 5 млн руб. по текущему курсу). Что еще вы покупаете на эти деньги», — отметил он.

Отмечается, что наклейки были впервые представлены в CS:GO с обновлением от 6 февраля 2014 года и являются чисто косметическим дополнением для настройки оружия игрока.

Таким образом, предмет никак не влияет на успехи игрока в сражениях и не улучшает характеристики оружия или персонажей. Titan Holo считается одной из самых дорогих наклеек в истории CS:GO.

Ранее сообщалось, что неизвестный коллекционер приобрел особый скин для автомата AK-47 за $400 тыс. (около 32,6 млн руб.). Отмечается, что это самая высокая цена, отданная за особое украшение для корпуса виртуального автомата Калашникова.

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