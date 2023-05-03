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Фанат добавил DLSS 3 в Elden Ring с помощью мода и улучшил производительность

Фанат Elden Ring выпустил модификацию, добавляющую в игру технологию DLSS 3. Увы, автор дал доступ к загрузке мода лишь своим платным подписчикам. Одно из западных изданий протестировало патч энтузиаста и поделилось своим мнением.

Фанат добавил в Elden Ring DLSS 3
© Игромания.ру

Игра с модификацией тестировалась на компьютере с видеокартой RTX 4090 и процессором Intel Core i7 12700KF на максимальных настройках и в разрешении 4К. В начальной локации количество кадров в секунду выросло с 88 до 120,6 FPS, что больше на 37%.

Даже в самых «тяжёлых» моментах игра удерживает 60 FPS, а автор ролика посчитал, что владельцы видеокарт RTX 40-ой серии могут дополнительно установить моды на улучшение текстур.

Помимо DLSS 3, модификация также включает ReShade с фильтром повышенной резкости. При желании его можно заменить. Перед установкой придётся повозиться с оригинальными настройками. В ближайшее время автор выпустит бесплатную версию мода, но лишь с поддержкой технологии DLAA.

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