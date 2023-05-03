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Ролевое приключение Biomutant про боевого енота выйдет на Switch уже 30 ноября

THQ Nordic и Experiment 101 сообщили, что ролевой боевик Biomutant получит версию для Nintendo Switch — она будет доступна уже 30 ноября.

Разработчики объявили, когда Biomutant выйдет на Switch
© Игромания.ру

Biomutant предлагает игроку изучить необычный мир, где обитают говорящие и очень опасные звери, а боевая система сочетает в себе сразу несколько стилей — смешивая приёмы кунг-фу и стрельбу.

Главному персонажу нужно будет решить судьбу местного Древа Жизни, причём его действия повлияют на сюжет, включая и его финал.

Изначально Biomutant появилась на PS4, Xbox и PC в мае 2021 года, а в сентябре 2022-го приключение получило версии для PS5 и Xbox Series. Кроме того, в прошлом декабре оно было частью подписки PS Plus.

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