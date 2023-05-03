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Бои, полёты на метле и прогулка по Хогвартсу: первые ролики Hogwarts Legacy на PS4

Через несколько дней Hogwarts Legacy наконец доберётся до PlayStation 4 и Xbox One. Несмотря на скорый релиз, разработчики из Avalanche Software до сих пор не показывали геймплей ролевой игры по «Гарри Поттеру» на консолях предыдущего поколения.

Геймер показал, как Hogwarts Legacy выглядит на PS4
© Чемпионат.com

Многие геймеры забеспокоились, что проект выйдет в кошмарном состоянии из-за масштабности и технических ограничений систем — именно поэтому авторы якобы и не показывают геймплей. Судя по утёкшим материалам, опасаться им нечего. Пользователь YouTube под ником Snorof88 выложил сразу три ролика с игровым процессом Hogwarts Legacy: исследованием замка, боями и полётами на метле.

Видимо, геймер получил копию игры для PS4 раньше времени благодаря немецким ритейлерам, которые часто доставляют диски заранее. Судя по трём роликам, Hogwarts Legacy отлично работает на прошлом поколении консолей. Разработчикам пришлось уменьшить дальность прорисовки, чёткость текстур и растительность, а также сделать Хогвартс отдельной большой локацией с загрузочным экраном. Во всём остальном серьёзных компромиссов в порте нет.

Бои и прогулка по Хогвартсу в Hogwarts Legacy на PS4

Видео доступно на YouTube-канале Snorof88. Права на видео принадлежат Snorof88 и Warner Bros.

Прогулка по окрестностям в Hogwarts Legacy на PS4

Видео доступно на YouTube-канале Snorof88. Права на видео принадлежат Snorof88 и Warner Bros.

Полёты на метле в Hogwarts Legacy на PS4

Видео доступно на YouTube-канале Snorof88. Права на видео принадлежат Snorof88 и Warner Bros.

Релиз Hogwarts Legacy на PS4 и Xbox One состоится 5 мая. В июне проект также выйдет на Switch.

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