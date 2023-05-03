Final Fantasy 16 запретили в Саудовской Аравии

Государственное управление Саудовской Аравии по делам СМИ сообщило, что Final Fantasy XVI не выйдет на территории этого государства. Дело в том, что издатель в лице Square Enix не хочет вносить коррективы, на которых настаивают власти.

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Судя по всему, речь идёт о таких темах, как нагота, насилие и брань, за которые ESRB выдало игре рейтинг «только для взрослых». Вероятно, что ограничения затронут и ОАЭ. В Саудовской Аравии запрещены такие популярные проекты, как God of War, Grand Theft Auto, The Last of Us Part II.

Ранее Square Enix опубликовала несколько интересных роликов, которые демонстрируют эпичные сражения, уникальные способности и многое другое.