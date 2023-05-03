Пост Microsoft намекает на сроки релиза Forza Motorsport

Пост Microsoft может намекать на релиз Forza Motorsport этим летом
В сети обратили внимание на свежий пост аккаунта Microsoft Game Dev, который может намекать на релиз Forza Motorsport.
Аккаунт процитировал запись главы Turn 10 Studios Алана Хартмана, где тот выложил фото Ford GT, сопроводив его подписью: «Кто ещё готов к лету?». Предполагается, что именно в этом сезоне и состоится релиз гоночного проекта.
Ранее инсайдеры отмечали, что игра выйдет во второй половине 2023 года, хотя и не называли точной даты. А в прошлом месяце в сеть попал скриншот с бета-тестов Forza Motorsport, причём речь идёт о версии новинки от февраля.
В прошлом разработчики рассказывали, что в игре будет сделан большой упор на реализм — это касается внешнего вида авто, физики и так далее.