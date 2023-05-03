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Пост Microsoft может намекать на релиз Forza Motorsport этим летом

В сети обратили внимание на свежий пост аккаунта Microsoft Game Dev, который может намекать на релиз Forza Motorsport.

Пост Microsoft намекает на сроки релиза Forza Motorsport
© Игромания.ру

Аккаунт процитировал запись главы Turn 10 Studios Алана Хартмана, где тот выложил фото Ford GT, сопроводив его подписью: «Кто ещё готов к лету?». Предполагается, что именно в этом сезоне и состоится релиз гоночного проекта.

Ранее инсайдеры отмечали, что игра выйдет во второй половине 2023 года, хотя и не называли точной даты. А в прошлом месяце в сеть попал скриншот с бета-тестов Forza Motorsport, причём речь идёт о версии новинки от февраля.

В прошлом разработчики рассказывали, что в игре будет сделан большой упор на реализм — это касается внешнего вида авто, физики и так далее.

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