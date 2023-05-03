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Авторы Warhammer 40000 Darktide показали видео с новинками свежего обновления

Авторы Warhammer 40000: Darktide поделились роликом, в котором рассказывают об основных новинках девятого патча. Он уже доступен для загрузки. Обновление привнесло исправление ошибок и правки в балансе.

Для Warhammer 40000: Darktide представили свежее обновление
© Игромания.ру

Большое количество изменений претерпели дополнительные испытания. Часть старых задач была переработана, а также появились новые. Упор в них сделали на развитие своего игрового класса. Например, необходимо издали убить 350 врагов в уязвимые места, либо пополнить боезапас своих союзников.

За прохождение испытаний игроки будут получать косметические награды. Ознакомиться с полным списком изменений можно на странице игры.

Warhammer 40000: Darktide доступна на PC. Это напряжённый и брутальный шутер с полчищами кровожадных врагов от разработчиков Vermintide. Сражаться с армией противников можно бок о бок с друзьями в кооперативном режиме.

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