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Дебютное дополнение для перезапуска Saints Row выйдет уже 9 мая

Первое обещанное дополнение для перезапуска Saints Row выйдет уже 9 мая — а ещё игроков ожидает бесплатное обновление.

Стало известно, когда выйдет первое дополнение для провальной Saints Row
© Игромания.ру

Само DLC под названием The Heist and The Hazardous входит в платный сезонный пропуск, а всего в рамках расширения запланировано три дополнения. Пользователей ждут новые сюжетные миссии, события, косметические предметы и тому подобное.

Кроме того, вместе с DLC появится и бесплатное обновление для всех игроков, куда войдёт ещё один район, переработанная боевая система, фоторежим и другие особенности. Второе платное дополнение выйдет в июле, а релиз третьего запланирован на август.

В эти же сроки появятся и другие бесплатные обновления, куда войдёт ещё один район и некие свежие особенности.Сам перезапуск Saints Row ранее провалился в продажах, но студия Volition намерена придерживаться плана по улучшению собственного творения.

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