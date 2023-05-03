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Авторы Genshin Impact показали завораживающий трейлер Honkai Star Rail

Авторы Genshin Impact показали свежий трейлер к вышедшей 26 апреля Honkai: Star Rail. Напомним, что космическую RPG скачали свыше 20 миллионов раз.

Авторы Genshin Impact показали красочный трейлер Honkai: Star Rail
© Игромания.ру

Ролик выполнен в мультипликационном стиле и показывает небольшую историю. Основная цель авторов была в рассказе поучительной «притчи о звёздах». Она гласит: «Бесчисленные падающие звёзды проносятся по ночному небу... Если вы сможете выбрать правильную, она исполнит ваше желание в тысячах далёких миров».

Honkai: Star Rail — космическая ролевая игра с путешествиями по неизведанным мирам. В проекте присутствуют элементы фэнтези, а мифы и легенды интегрированы в научно-фантастическую историю. Игрокам предстоит насладиться захватывающим сюжетом и пошаговой боевой системой.

Игра доступна на PC, Android и iOS. Позднее ожидается выход на PlayStation. Ознакомиться с системными требованиями можно на отдельной странице.

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