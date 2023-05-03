Создатели Angry Birds могут заняться мобильными адаптациями Persona и Total War

Sega и Rovio объяснили необходимость сотрудничества. Напомним, что в апреле японская корпорация объявила о решении купить создателей серии Angry Birds.

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Генеральный директор Rovio Александр Пеллетье-Норман подтвердил, что Sega поможет с адаптацией «злых птичек» на консоли и PC. Rovio же должна решить проблемы Sega, с которыми корпорация столкнулась при выходе на мировой рынок мобильных игр.

Сюдзи Уцуми, президент отдела потребительских игр в Sega, рассказал, что покупка Rovio рассматривается в первую очередь именно как способ войти на мировой мобильный рынок: у разработчиков есть силы, которые помогут перенести франшизы Sega на мобильные платформы.

Было заявлено, что 88% дохода от мобильных проектов Sega удаётся получить на родном японском рынке, в то время как 80% прибыли от консольных игр приходится на другие страны.