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Capcom хочет продать 10 млн копий Street Fighter 6

Президент Capcom Харухиро Цуджимото рассказал, что компания нацелена на продажи в 10 млн копий для шестой части Street Fighter.

Capcom надеется продать 10 млн копий Street Fighter 6
© Игромания.ру

Глава фирмы отметил, что SF представляет одну из главных франшиз Capcom, поэтому авторы не побоялись вложить приличное количество средств в разработку свежей главы.

К тому же подобные крупные серии вроде Resident Evil и Monster Hunter отлично оправдывают свою стоимость — продажи некоторых частей первой перевалили за 10 млн копий, а у второй отдельные представители подбираются к 20 млн копий.

Пятая часть Street Fighter уже разошлась тиражом в 7 млн копий, поэтому Capcom предполагает, что результат шестой может быть ещё лучше — те самые 10 млн.

Заодно в том же интервью президент отметил рост цифровых продаж по сравнению с розницей — показатель первых составляет 80%. Это позволяет продумывать стратегию продаж и развития игр после релиза на срок вплоть до трёх лет.

Выход Street Fighter 6 запланирован на 2 июня для PlayStation, Xbox Series и PC (Steam). Ранее журналисты рассказали о плюсах новинки и представили свежие геймплейные ролики.

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