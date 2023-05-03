Capcom надеется продать 10 млн копий Street Fighter 6

Президент Capcom Харухиро Цуджимото рассказал, что компания нацелена на продажи в 10 млн копий для шестой части Street Fighter.

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Глава фирмы отметил, что SF представляет одну из главных франшиз Capcom, поэтому авторы не побоялись вложить приличное количество средств в разработку свежей главы.

К тому же подобные крупные серии вроде Resident Evil и Monster Hunter отлично оправдывают свою стоимость — продажи некоторых частей первой перевалили за 10 млн копий, а у второй отдельные представители подбираются к 20 млн копий.

Пятая часть Street Fighter уже разошлась тиражом в 7 млн копий, поэтому Capcom предполагает, что результат шестой может быть ещё лучше — те самые 10 млн.

Заодно в том же интервью президент отметил рост цифровых продаж по сравнению с розницей — показатель первых составляет 80%. Это позволяет продумывать стратегию продаж и развития игр после релиза на срок вплоть до трёх лет.