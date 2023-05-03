Выяснилось, когда в Fall Guys появится редактор уровней

Слухи о большом обновлении для Fall Guys подтвердились. В социальных сетях разработчики заявили, что четвёртый сезон стартует уже 10 мая.

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Главной новинкой станет творческий режим, который позволит создавать собственные карты. В распоряжении будут декорации и материалы из официальных уровней. В основную игру же добавят 50 новых арен, тематикой которых стало низкое число полигонов. Традиционно будет и сезонный пропуск с различными аксессуарами.

Разработчики будут отбирать лучшие карты, созданные сообществом, и составлять из них плейлисты. Более подробный взгляд на редактор уровней авторы показали в анонсирующем ролике.