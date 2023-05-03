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Глава Xbox Фил Спенсер наиграл в Redfall всего лишь 37 минут и больше не запускал

Глава Xbox Фил Спенсер славится своей любовью к видеоиграм. Топ-менеджер провёл сотни часов в Destiny и в последнее время постоянно играет в Vampire Survivors, инди-игру, ставшую хитом в Steam.

Глава Xbox бросил Redfall через 37 минут
© Чемпионат.com

Не брезгует Спенсер и новинками — он играет в том числе в новые проекты собственных внутренних студий. Ещё до релиза глава Xbox играл в Redfall, однако, кажется, игра ему совсем не понравилась. Он провёл в ней всего 37 минут, не выбил ни единого достижения и вновь переключился на Vampire Survivors.

Xbox
Xbox

Косвенно судить об отношении Фила Спенсера к Redfall можно в том числе по профилю топ-менеджера в «Твиттере». Обычно он поздравляет свои внутренние студии с релизом того или иного проекта, однако новинка Arkane не удостоилась этой чести. Последний пост Спенсера в соцсети датирован 28 апреля, где он прокомментировал соглашение Microsoft с европейским облачным сервисом Nware.

Twitter

Redfall от создателей Prey вышла 2 мая на ПК, Xbox Series и в Game Pass. Проект раскритиковали журналисты и игроки за множество багов, скучный игровой процесс и простейший для студии дизайн уровней.

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