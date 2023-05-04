Фил Спенсер прокомментировал провал Redfall

Фил Спенсер признался, что расстроен ситуацией с качеством Redfall
Глава Xbox Фил Спенсер прокомментировал ситуацию с новым вампирским экшеном Redfall, который собрал шквал негатива от критиков и обычных игроков.
Спенсер в рамках подкаста Kinda Funny Games признался, что расстроен всей ситуацией, в особенности он недоволен собой и тем, что подвёл сообщество игроков Xbox. Ему нелегко смотреть за тем, как пользователи теряют веру в Microsoft и Arkane из-за провала свежего шутера.
Я расстроен и недоволен собой. Для меня нет ничего более тяжкого, как разочарование сообщества Xbox.
Спенсер и Microsoft переосмысливают свои предыдущие шаги, включая и анонс поддержки 60 FPS в игре, которых не оказалось на релизе. Спенсер назвал критику этого момента «заслуженным ударом в челюсть» со стороны игрового сообщества, поскольку авторы не выполнили своего обещания.
Компания намерена вынести уроки из произошедшей ситуации, но Спенсер всё равно не собирается ограничивать творческие начинания команд разработчиков, заставляя их заниматься определёнными типами новинок.
Особенно это актуально на фоне того, что некоторые авторы уже выпустили успешные и нетипичные для себя проекты в прошлом — вроде Sea of Thieves (Rare), Grounded (Obsidian) и даже Hi-Fi Rush (Tango Gameworks).
- Arkane работает над улучшением Redfall, игру планируют поддерживать;
- Обзоры Redfall оказались значительно ниже внутренних оценок Microsoft;
- Microsoft будет более «открыта» к своим игрокам относительно грядущих новинок;
- 2023 год начинался для Microsoft хорошо (Hi-Fi Rush, Minecraft Legends), но ситуация с Redfall подпортила позитивную траекторию развития;
- В будущем компания планирует более активно помогать студиям с их играми (или раньше подключаться в процесс разработки). Подобный подход был уже применён на Starfield;
- Глава Xbox знает, что игрокам уже надоело слушать фразу про «следующий год»;
- Спенсер ожидает, что грядущий показ Xbox порадует фанатов.