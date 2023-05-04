Фил Спенсер прокомментировал провал Redfall

Глава Xbox Фил Спенсер прокомментировал ситуацию с новым вампирским экшеном Redfall, который собрал шквал негатива от критиков и обычных игроков.

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Спенсер в рамках подкаста Kinda Funny Games признался, что расстроен всей ситуацией, в особенности он недоволен собой и тем, что подвёл сообщество игроков Xbox. Ему нелегко смотреть за тем, как пользователи теряют веру в Microsoft и Arkane из-за провала свежего шутера.

Я расстроен и недоволен собой. Для меня нет ничего более тяжкого, как разочарование сообщества Xbox.

Спенсер и Microsoft переосмысливают свои предыдущие шаги, включая и анонс поддержки 60 FPS в игре, которых не оказалось на релизе. Спенсер назвал критику этого момента «заслуженным ударом в челюсть» со стороны игрового сообщества, поскольку авторы не выполнили своего обещания.

Компания намерена вынести уроки из произошедшей ситуации, но Спенсер всё равно не собирается ограничивать творческие начинания команд разработчиков, заставляя их заниматься определёнными типами новинок.

Особенно это актуально на фоне того, что некоторые авторы уже выпустили успешные и нетипичные для себя проекты в прошлом — вроде Sea of Thieves (Rare), Grounded (Obsidian) и даже Hi-Fi Rush (Tango Gameworks).