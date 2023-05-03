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Голоса Элли из The Last of Us и Ви из Cyberpunk 2077: кто озвучивает Hogwarts Legacy

Команда GamesVoice выпустила четвёртый дневник русской озвучки игры Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру». Авторы показали, как идёт работа над локализацией, а также анонсировали новых актёров дубляжа, среди которых много известных голосов для российских геймеров.

Вышел новый дневник русской озвучки Hogwarts Legacy
© Чемпионат.com

Как рассказали авторы, они уже озвучили примерно 24 часа итогового материала из 33 часов. В проекте участвуют 96 актёров — об остальных расскажут в следующих видео.

Видео доступно на YouTube-канале GamesVoice. Права на видео принадлежат GamesVoice и Warner Bros.

Вторая часть актёрского состава русской озвучки Hogwarts Legacy

  • Элиза Мартиросова (Элли из The Last of Us) — Нелли Огспайр и второстепенные герои
  • Виталия Корниенко (Молодая Анна из «Холодного сердца 2») — Зенобия Ноук
  • Егор Васильев (Мужской голос Ви из Cyberpunk 2077) — Пирс Пембертон
  • Юлия Горохова (Женский голос Ви из Cyberpunk 2077) — Саманта Дейл
  • Александр Гаврилин (Локи из фильмов Marvel) — тёмный волшебник
  • Владислав Копп (Эскель из «Ведьмака 3») — кентавр Дорран
  • Алиса Ефименко (Одиннадцатая из «Очень странных дел») — Анна Сэллоу
  • Александр Новиков (Билл из The Last of Us) — Падрик Хэггарти
  • Пётр Коврижных (Туллио из «Тёмных начал») — Оминис Мракс
  • Олег Форостенко — (Джордж Фергюс из «Большой игры») Гербольд Олливандер
  • Василиса Эльдарова (Макс из «Очень странных дел») — Поппи Добринг
  • Наталья Казначеева (Глория Дэвис из «Одарённой») — профессор Дина Кегат
  • Сергей Пономарёв (Килла из «Джона Уика 4») — тёмный волшебник
  • Олег Куценко (Томас Уэйн из «Джокера») — Почти безголовый Ник
  • Александр Груздев (Томми из «Ещё по одной») — Экли Барнс, Элек
  • Андрей Бархударов (Александр из «Операции «Фортуна») — Фердинанд Октавий Пратт
  • Алёна Андронова (Сара из «Почти знамениты») — городская жительница.

Ранее GamesVoice поделилась списком главных артистов озвучки Hogwarts Legacy.

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