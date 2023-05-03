Вышел новый дневник русской озвучки Hogwarts Legacy

Голоса Элли из The Last of Us и Ви из Cyberpunk 2077: кто озвучивает Hogwarts Legacy
Команда GamesVoice выпустила четвёртый дневник русской озвучки игры Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру». Авторы показали, как идёт работа над локализацией, а также анонсировали новых актёров дубляжа, среди которых много известных голосов для российских геймеров.
Как рассказали авторы, они уже озвучили примерно 24 часа итогового материала из 33 часов. В проекте участвуют 96 актёров — об остальных расскажут в следующих видео.
Видео доступно на YouTube-канале GamesVoice. Права на видео принадлежат GamesVoice и Warner Bros.
Вторая часть актёрского состава русской озвучки Hogwarts Legacy
- Элиза Мартиросова (Элли из The Last of Us) — Нелли Огспайр и второстепенные герои
- Виталия Корниенко (Молодая Анна из «Холодного сердца 2») — Зенобия Ноук
- Егор Васильев (Мужской голос Ви из Cyberpunk 2077) — Пирс Пембертон
- Юлия Горохова (Женский голос Ви из Cyberpunk 2077) — Саманта Дейл
- Александр Гаврилин (Локи из фильмов Marvel) — тёмный волшебник
- Владислав Копп (Эскель из «Ведьмака 3») — кентавр Дорран
- Алиса Ефименко (Одиннадцатая из «Очень странных дел») — Анна Сэллоу
- Александр Новиков (Билл из The Last of Us) — Падрик Хэггарти
- Пётр Коврижных (Туллио из «Тёмных начал») — Оминис Мракс
- Олег Форостенко — (Джордж Фергюс из «Большой игры») Гербольд Олливандер
- Василиса Эльдарова (Макс из «Очень странных дел») — Поппи Добринг
- Наталья Казначеева (Глория Дэвис из «Одарённой») — профессор Дина Кегат
- Сергей Пономарёв (Килла из «Джона Уика 4») — тёмный волшебник
- Олег Куценко (Томас Уэйн из «Джокера») — Почти безголовый Ник
- Александр Груздев (Томми из «Ещё по одной») — Экли Барнс, Элек
- Андрей Бархударов (Александр из «Операции «Фортуна») — Фердинанд Октавий Пратт
- Алёна Андронова (Сара из «Почти знамениты») — городская жительница.
Ранее GamesVoice поделилась списком главных артистов озвучки Hogwarts Legacy.