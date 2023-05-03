Вышел новый дневник русской озвучки Hogwarts Legacy

Команда GamesVoice выпустила четвёртый дневник русской озвучки игры Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру». Авторы показали, как идёт работа над локализацией, а также анонсировали новых актёров дубляжа, среди которых много известных голосов для российских геймеров.

© Чемпионат.com

Как рассказали авторы, они уже озвучили примерно 24 часа итогового материала из 33 часов. В проекте участвуют 96 актёров — об остальных расскажут в следующих видео.

Видео доступно на YouTube-канале GamesVoice. Права на видео принадлежат GamesVoice и Warner Bros.

Вторая часть актёрского состава русской озвучки Hogwarts Legacy

Элиза Мартиросова (Элли из The Last of Us) — Нелли Огспайр и второстепенные герои

Виталия Корниенко (Молодая Анна из «Холодного сердца 2») — Зенобия Ноук

Егор Васильев (Мужской голос Ви из Cyberpunk 2077) — Пирс Пембертон

Юлия Горохова (Женский голос Ви из Cyberpunk 2077) — Саманта Дейл

Александр Гаврилин (Локи из фильмов Marvel) — тёмный волшебник

Владислав Копп (Эскель из «Ведьмака 3») — кентавр Дорран

Алиса Ефименко (Одиннадцатая из «Очень странных дел») — Анна Сэллоу

Александр Новиков (Билл из The Last of Us) — Падрик Хэггарти

Пётр Коврижных (Туллио из «Тёмных начал») — Оминис Мракс

Олег Форостенко — (Джордж Фергюс из «Большой игры») Гербольд Олливандер

Василиса Эльдарова (Макс из «Очень странных дел») — Поппи Добринг

Наталья Казначеева (Глория Дэвис из «Одарённой») — профессор Дина Кегат

Сергей Пономарёв (Килла из «Джона Уика 4») — тёмный волшебник

Олег Куценко (Томас Уэйн из «Джокера») — Почти безголовый Ник

Александр Груздев (Томми из «Ещё по одной») — Экли Барнс, Элек

Андрей Бархударов (Александр из «Операции «Фортуна») — Фердинанд Октавий Пратт

Алёна Андронова (Сара из «Почти знамениты») — городская жительница.