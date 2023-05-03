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Запись и монтаж геймплея «на лету» — детали патента «игрового оператора» EA

В сети появились детали патента EA по режиму «игрового оператора», который был зарегистрирован ещё в 2021 году.

EA запатентовала «игрового оператора»
© Игромания.ру

Автором инициативы стал Гаррет Найтс, который в прошлом занимался EA Sports NHL, Mass Effect: Andromeda и Plants vs. Zombies. Судя по всему, в случае данного патента речь идёт о возможности записи и монтажа геймплея «на лету» в различных мультиплеерных проектах EA вроде Apex Legends.

Похоже, что подобные «операторы» будут присутствовать в проектах параллельно игровому процессу, используя для записи происходящего уникальный инструментарий — и позже получая за свою работу какие-то отзывы или репутацию.

Среди новинок, где могут внедрить подобную функцию, упоминается «онлайн-игра про скейтбординг» — вероятно, речь про Skate 4. При этом игроки смогут помочь операторам создавать тот или иной контент. Возможно, подразумевается выполнение каких-то конкретных трюков или нечто подобное.

Похожая функция уже существуют у серии Call of Duty (CODcaster) — она позволяет следить за матчами через специальный интерфейс, ещё её применяют в рамках киберспортивных соревнований.

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