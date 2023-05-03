AMD готовится к запуску новых доступных видеокарт

В первом квартале текущего года компания AMD получила самую крупную выручку в размере $1,76 млрд от игрового сегмента, несмотря на неспособность выручки от реализации компонентов для игровых консолей полностью перекрыть снижение выручки от реализации игровых видеокарт.

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Новые ускорители на архитектуре RDNA 3, более доступные и представляемые в этом квартале, должны решить эту проблему. По словам генерального директора Лизы Су, в первом квартале увеличились продажи графических процессоров серий Radeon 6000 и Radeon 7000, а компания планирует расширить портфолио графических процессоров RDNA 3 за счёт запуска моделей Radeon 7000 массового сегмента.