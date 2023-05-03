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В Steam обновили принципы отображения трейлеров и добавили категории

В Steam обновили принципы отображения трейлеров на страницах игр и добавили возможность включить ролик в определённую категорию.

Трейлеры в Steam будут отображаться по-новому
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Steam
Изменения внесли на основе отзывов пользователей, основные детали:
  • Cлева от скриншотов у миниатюр будет максимум два трейлера (остальные следуют за скриншотами).
  • Последовательность видео зависит от языковых настроек и ограничений по странам, если эти параметры не заданы, то будут выбраны первые ролики из доступного списка;
  • Добавлена возможность настроить порядок расположения трейлеров во вкладке страницы игры в Steam.
Steam

Категории

  • «Основной или кинематографический трейлер»;
  • «Тизер»;
  • «Трейлер игрового процесса»;
  • «Интервью или дневник разработки»;
Steam

Категорию трейлера можно выбрать из предложенного списка, она будет указана в проигрывателе (с названием ролика).

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