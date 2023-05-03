Трейлеры в Steam будут отображаться по-новому

В Steam обновили принципы отображения трейлеров и добавили категории
В Steam обновили принципы отображения трейлеров на страницах игр и добавили возможность включить ролик в определённую категорию.
Steam
Изменения внесли на основе отзывов пользователей, основные детали:
- Cлева от скриншотов у миниатюр будет максимум два трейлера (остальные следуют за скриншотами).
- Последовательность видео зависит от языковых настроек и ограничений по странам, если эти параметры не заданы, то будут выбраны первые ролики из доступного списка;
- Добавлена возможность настроить порядок расположения трейлеров во вкладке страницы игры в Steam.
Steam
Категории
- «Основной или кинематографический трейлер»;
- «Тизер»;
- «Трейлер игрового процесса»;
- «Интервью или дневник разработки»;
Steam
Категорию трейлера можно выбрать из предложенного списка, она будет указана в проигрывателе (с названием ролика).