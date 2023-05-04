Стала известна самая популярная видеокарта среди пользователей Steam

Valve опубликовала статистику пользователей Steam по комплектующим ПК за апрель 2023 года. Лидерство в списке самых популярных видеокарт внезапно перехватила NVIDIA GeForce GTX 1650 — ей пользуются почти 6% геймеров. Интересно, что в марте на первом месте уверенно находилась RTX 3060, однако теперь видеокарту разделили на две категории: десктопную и для ноутбуков.