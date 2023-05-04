$79.31-0.6587.58-0.08

GeForce GTX 1650 вновь стала самой популярной видеокартой среди пользователей Steam

Valve опубликовала статистику пользователей Steam по комплектующим ПК за апрель 2023 года. Лидерство в списке самых популярных видеокарт внезапно перехватила NVIDIA GeForce GTX 1650 — ей пользуются почти 6% геймеров. Интересно, что в марте на первом месте уверенно находилась RTX 3060, однако теперь видеокарту разделили на две категории: десктопную и для ноутбуков.

Стала известна самая популярная видеокарта среди пользователей Steam
© Чемпионат.com

При этом игроки всё ещё предпочитают шестиядерные процессоры Intel (33%), 16 ГБ оперативной памяти (52%) и монитор с разрешением 1920х1080 (64%). В стане операционных систем Windows 11 (33%) потихоньку приближается к популярности Windows 10 (61%). Суммарная доля пользователей Windows 7, 8 и 8.1 не превышает и 2%.

Самым популярным шлемом виртуальной реальности остаётся Oculus Quest 2 (45%), самым популярным языком остаётся английский (35%), русский занимает третью строчку (10%). С полной статистикой пользователей Steam можно ознакомиться на специальной странице.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий