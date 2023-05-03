Инсайдер: Microsoft хотела «покончить» с Redfall

Некий французский ритейлер, который обладает связями с Arkane Lyon, поведал, что Microsoft изначально не верила в успех вампирского шутера Redfall.

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Компания якобы стремилась поскорее завершить разработку, чтобы как можно раньше «покончить» с игрой — видимо, желая переключить авторов на что-то иное. Источник добавил, что Arkane Lyon, которая в прошлом выпустила игры серии Dishonored и Deathloop, сейчас занята каким-то новым амбициозным проектом.При этом за создание самой Redfall, напомним, отвечали авторы Prey из Arkane Austin. Никаких официальных подтверждений словам ритейлера нет, однако приём игры про сражения с вампирами сложно назвать позитивным.

Журналисты приняли новинку прохладно, но сдержанно, тогда как игроки попросту «уничтожили» рейтинг шутера на Metacritic — сейчас он составляет 2,1 балла. Кроме того, в Steam у Redfall множество отрицательных отзывов, а рейтинг «одобрения» составляет лишь 30%.