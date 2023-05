Главные игры мая: новая «Зельда», Darkest Dungeon 2, System Shock и другие

И есть даже фаворит на весь 2023 год.

После затишья в апреле игровая индустрия выходит из спячки. В мае нас ждёт несколько крупных релизов и даже вероятная игра года — сиквел главной игры 2017 года.

Redfall — 2 мая

Платформы: ПК, Xbox Series, Game Pass.

Жанр: шутер про вампиров.

Оценки: 66 баллов на OpenCritic.

Кооперативное творение Arkane Austin, создателей Prey, казалось блёклой пародией на прошлые игры студии ещё с момента анонса. Так и оказалось — критики называют Redfall худшей игрой в истории компании, а игроки призывают пройти мимо и поиграть во что-то другое.

Зато бесплатно в подписке Xbox Game Pass.

Age of Wonders 4 — 2 мая

Платформы: ПК, Xbox Series, PS5.

Жанр: фэнтези-стратегия.

Оценки: 84 балла на OpenCritic.

Четвёртая часть серии пошаговых стратегий от Paradox и Triumph Studios. Новинка выделяется необычно глубокой для жанра боевой системой в стиле «Героев» и механикой создания собственной расы. Мы уже поиграли в Age of Wonders 4 и назвали её одной из лучших стратегий последних лет.

Hogwarts Legacy — 5 мая

Платформы: PS4, Xbox One.

Жанр: ролевой экшен по вселенной «Гарри Поттера»

Оценки: 84 балла на OpenCritic (версия для PS5)

Спустя почти три месяца после выхода на ПК и новых консолях Hogwarts Legacy наконец доберётся до PS4 и Xbox One. Многих настораживает то, что авторы до сих пор не показали игровой процесс на прошлом поколении приставок, а выход откладывали уже дважды.

Учитывая масштабы и насыщенность проекта, у разработчиков могли возникнуть серьёзные проблемы с портированием игры на старое железо. Будем надеяться, что создатели не повторят ошибок Cyberpunk 2077 и смогут показать Hogwarts Legacy без скандалов.

Впрочем, на YouTube уже начали появляться ролики счастливчиков, получивших свою копию раньше, и по первым впечатлениям всё отлично. И визуально всё выглядит хорошо, и работает удивительно неплохо.

Darkest Dungeon 2 — 8 мая

Платформы: ПК

Жанр: ролевая игра с элементами roguelike.

Продолжение знаменитой пошаговой тактики выйдет из раннего доступа уже 8 мая. Тогда же проект появится и в Steam после эксклюзивности для Epic Games Store. По сравнению с первой частью разработчики обещают доработать боевую систему, улучшить графику и ввести абсолютно новые механики.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — 12 мая

Платформы: Nintendo Switch.

Жанр: ролевой экшен в открытом мире.

Спустя шесть лет «Зельда» возвращается с помпой. Tears of the Kingdom выглядит как игра мечты: красивый и огромный открытый мир с воздушными и подземными локациями, переработанные механики боёв и путешествия по миру, а также масса нововведений, благодаря которым сиквел Breath of the Wild кажется абсолютно уникальной игрой. Тут даже можно создавать своё уникальное оружие из практически любых подручных вещей, будь то камень или глаза монстров.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — главный претендент на игру года. Вряд ли новинка удивит сюжетом или персонажами, однако это наверняка будет один из самых важных проектов ближайших лет.

LEGO 2K Drive — 19 мая

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Switch.

Жанр: гоночный симулятор в стилистике LEGO.

LEGO 2K Drive рискует стать как минимум самой весёлой игрой весны. В гонке можно будет создать собственные транспортные средства: от автомобилей до лодок, а на трассах будут разбросаны средства ускорения и другие предметы.

Между трассами можно будет кататься по огромному открытому миру с другими игроками, изучать Брикляндию и даже создавать собственные заезды с различными условиями. В общем, это идеальная игра для всех фанатов LEGO-игр.

Amnesia: The Bunker — 23 мая

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Жанр: хоррор с элементами выживания.

Шведы из Frictional Games готовят уже четвёртую «Амнезию». В этот раз события развернутся в бункере времён Первой мировой войны. Солдату французской армии Анри Клеману нужно во что бы то ни стало покинуть ужасающее место и выбраться на поверхность. Однако сделать это не так-то просто, ведь его преследует таинственный монстр, реагирующий на каждый звук.

Amnesia: The Bunker пересоберёт формулу прошлых игр, сделав упор на крафт и исследование окружения. Главный герой сможет не только создавать предметы и взаимодействовать с миром, но и впервые стрелять. Разработчики также обещают, что каждое прохождение будет непохоже на предыдущее благодаря процедурной генерации уровней и непредсказуемому поведению монстра.

The Lord of the Rings: Gollum — 25 мая

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series (позже на Switch)

Жанр: стелс по вселенной «Властелина колец».

Многострадальный проект немецкой студии Daedalic наконец доберётся до игроков в конце мая. Новинка расскажет о приключениях Голлума параллельно сюжету фильма «Властелин колец: Братство кольца». Главному герою предстоит сбежать из Мордора и отыскать Кольцо Всевластия, которое находится в руках Фродо Бэггинса.

The Lord of the Rings: Gollum — стелс-экшен в духе игр нулевых: Голлуму необходимо передвигаться с максимальной скрытностью, избегать прямых столкновений с противниками и забираться в труднодоступные места. Разработчики обещают показать знакомые места Средиземья с новой перспективы, а также удивить игроков двуличностью Голлума и тяжёлым моральным выбором.

System Shock — 30 мая

Платформы: ПК (позже на консолях)

Жанр: экшен-шутер от первого лица.

Ремейк культовой игры 1994 года воссоздаст оригинальный проект под современным соусом. События игры разворачиваются на борту космической станции в киберпанковой вселенной 2072 года. Игроку в роли хакера предстоит сражаться с врагами, решать головоломки и мешать планам враждебного искусственного интеллекта под названием SHODAN.

