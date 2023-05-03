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Появилось ещё одно доказательство релиза Assassin's Creed Mirage в августе

Пользователь Reddit, представившийся сотрудником GameStop, опубликовал фотографию, на которой видно несколько рекламных баннеров грядущих релизов. Среди проектов есть и Assassin's Creed Mirage, у которой, правда, ещё нет официальной даты выхода. Но если верить информации на изображении, то Ubisoft запланировал релиз игры в августе этого года.

Появилось доказательство, что Assassin's Creed Mirage выйдет в августе
© Игромания.ру

О выходе Assassin's Creed Mirage в августе 2023-го уже сообщал известный инсайдер Том Хендерсон — ещё в декабре прошлого года. Однако не так давно другой инсайдер, Script, намекнул на то, что игра может задержаться.

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Если Mirage действительно попадёт под внутренний перенос, то её релиз состоится в период с октября 2023 года по июнь 2024 года. Каких-то официальных новостей можно ожидать на мероприятии Ubisoft Forward Live, которое пройдёт 12 июня в Лос-Анджелесе.

Assassin's Creed Mirage создают для PlayStation, Xbox и PC — её делают более компактной по просьбам игроков. Новая часть серии расскажет о Басиме из Assassin’s Creed Valhalla, а местом действия станет Багдад образца 9 века.

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