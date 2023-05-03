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Некоторые счастливчики раньше времени получили коллекционку Diablo 4

На YouTube уже начали появляться ролики с распаковкой коллекционного издания Diablo IV — до официального релиза игры осталось чуть больше месяца.

Часть игроков раньше времени получили коллекционку Diablo 4
© Игромания.ру

Как отмечает PC Gamer, одним из счастливчиков оказался партнёр Blizzard под ником wudijo, известный своим контентом по серии Diablo. Примечательно, что на коробке с коллекционкой можно увидеть наклейку, на которой крупными буквами написано: «Не отправлять до 1 июня 2023 года».

Игромания.ру

О составе коллекционного издания Diablo IV было известно ещё в прошлом году: покупатели получают свечу на стилизованной подставке, оккультный коврик для мыши, тканевую карту Санктуария, значок Хорадрима, артбук и два матовых изображения с артом из игры. Диск или код с игрой в комплект не включены. Если хочется рассмотреть содержимое внимательнее, то предлагаем посмотреть один из роликов ниже.

Diablo IV выходит 6 июня на PlayStation, Xbox и PC. А 12 мая стартует новый этап открытого бета-тестирования игры. Ранее Blizzard выпустила новый трейлер беты Diablo 4, показав в нём потасовки на серверах.

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