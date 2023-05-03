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Star Wars Jedi: Survivor получила первый патч на консолях

Star Wars Jedi: Survivor вышла несколько дней назад с ужасной производительностью. У игроков с самого релиза наблюдались проблемы с багами, глюками и другими ошибками. Авторы уже выпустили патч на ПК, а теперь подошла очередь консолей.

Star Wars Jedi: Survivor получила первый патч на консолях
© Чемпионат.com

На PS5 и Xbox Series проект тоже получит апдейт. Его размер чуть превышает 1 ГБ. Патч призван устранить проблемы с производительностью, различные сбои и прочие ошибки.

Как долго авторы будут приводить экшен в порядок, неизвестно, но им явно потребуется время, чтобы отполировать тайтл.

Star Wars Jedi: Survivor продолжает события Star Wars Jedi: Fallen Order и рассказывает о новых приключениях Кэла Кестиса. Игра получила неплохие оценки от критиков.

Проект доступен на ПК, PS5 и Xbox Series.

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