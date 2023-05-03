Инсайдер рассказал о ходе разработки PlayStation 5 Pro

Ещё в марте этого года источники Тома Хендерсона подтвердили, что Sony работает над PS5 Pro, а её релиз может состояться уже в конце 2024 года. Похоже, что тогда многие посчитали новость не совсем точной, поэтому не придали ей большого значения.

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Однако Хендерсон уверен на 100%, что PlayStation 5 Pro действительно находится в разработке. Он также отметил, что её вполне могут отменить в любой момент — видимо, такая возможность сохраняется, так как консоль ещё не была официально анонсирована.

Инсайдер не может поделиться какими-то подробностями, но, по его данным, первые девкиты будут переданы внутренним игровым студиям Sony в течение следующих нескольких месяцев, а сторонним разработчикам — к концу этого года.