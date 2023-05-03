Известный инсайдер рассказал о ходе разработки PlayStation 5 Pro
Ещё в марте этого года источники Тома Хендерсона подтвердили, что Sony работает над PS5 Pro, а её релиз может состояться уже в конце 2024 года. Похоже, что тогда многие посчитали новость не совсем точной, поэтому не придали ей большого значения.
Однако Хендерсон уверен на 100%, что PlayStation 5 Pro действительно находится в разработке. Он также отметил, что её вполне могут отменить в любой момент — видимо, такая возможность сохраняется, так как консоль ещё не была официально анонсирована.
Инсайдер не может поделиться какими-то подробностями, но, по его данным, первые девкиты будут переданы внутренним игровым студиям Sony в течение следующих нескольких месяцев, а сторонним разработчикам — к концу этого года.
Напомним, ранее Хендерсон также сообщал о создании PS5 со съёмным дисководом, которая якобы выйдет на рынок уже в конце текущего года. Главная цель этой модели — снизить расходы на производство и доставку.