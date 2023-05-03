Эксперты сравнили Ryzen 7800X3D с Core i5-13600K

Думаете, стоит ли брать игровой процессор Ryzen 7800X3D? Вот какие результаты он показывает в играх и рабочих приложениях по сравнению с Intel Core i5-13600K.

© Ferra.ru

В X265 чуть лучше был процессор Core i5-13600K: на 12%. В 7-ZIP победителем оказался Ryzen 7 7800X3D (он был быстрее на 5%), в VeraCrypt и X264 снова лучшим был Intel (на 12% и 13% соответственно).

По части игровой производительности Ryzen 7 превосходил уже Intel Core i5-13600К. Так, в Battlefield V частота кадров с высоким пресетом в Full HD составляла 351 к/с (R7) и 277 к/с (i5), в 4К - 230 к/с и 222 к/с соответственно.

В Far Cry 6 удалось в 1080p с пресетом High получить 194 к/с (Ryzen 7) и 161 к/с (Intel Core i5), 4К - 142 к/с и 139 к/с.

Cyberpunk 2077 шла в разрешении Full HD с пресетом Highest с 220 к/с и 168 к/с (Ryzen и Intel соответственно), в 1440p - со 155 к/с и 153 к/с, в 4К - с 77 и 75 к/с.

Forza Horizon 5 запускалась на ультра-настройках графики. В 1080p в этой игре частота кадров составляла 208 к/с (Ryzen 7800X3D) и 176 к/с (Core i5-13600К), в 4К - со 135 к/с и 131 к/с.

Наконец, игра Spiderman Remastered шла с высоким пресетом. В 1080p в ней удалось достичь 152 к/с и 132 к/с c AMD и Intel, в 4К - 129 к/с и 122 к/с.

В целом же в играх разница между процессорами равнялась 26% (181 к/с и 144 к/с) в пользу AMD.

Напомним, что Ryzen 7 7800X3D сегодня стоит порядка 50 тысяч рублей, а Core i5-13600K оценён в 32 тысячи рублей соответственно.

Характеристики компьютерных сборок:

- процессор AMD Ryzen 7800X3D/Intel Core i5-13600К;

- материнская плата ASUS STRIX Z790-F;

- оперативная память Kingston Fury Renegade RGB DDR5 32GB;

- накопитель Samsung 980 SSD;

- видеокарта RTX 4090;