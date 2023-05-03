Стратегия Age of Wonders 4 обошла Redfall по пиковому онлайну в Steam

Вчера состоялся релиз сразу двух новинок — стратегии Age of Wonders 4, над которой работали Triumph Studios и Paradox Interactive, и вампирского шутера Redfall, на которым работали Arkane Studios и Microsoft Game Studios. И первый проект оказался заметно успешнее второго в Steam.

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Пиковый онлайн Age of Wonders 4 перевалил за 38 тыс одновременных пользователей и сейчас составляет 38,296 человек. А вот у Redfall дела обстоят куда хуже — её пиковый онлайн завис на отметке в 6,124 игроков. Да и прямо сейчас в вампирском шутере находится куда меньше человек, чем в Age of Wonders 4.

Что касается пользовательских впечатлений, то Age of Wonders 4 получила 77% положительных отзывов из 1004, а Redfall — только 29% положительных отзывов из 895.

В случае с Age of Wonders 4 игроки хвалят проект за большое количество контента, затягивающий на долгие часы геймплей, гибкость настройки, реиграбельность, приятный визуал и не только. При этом и без критики не обошлось: некоторые пользователи жалуются на частые зависания, вылеты, нестабильные FPS и другие технические проблемы, а также на неработающий мультиплеер.