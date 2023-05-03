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Спин-офф League of Legends под названием Convergence выйдет 23 мая на PC и консолях

Двухмерный экшен-платформер Convergence: A League of Legends Story, один из спин-оффов League of Legends, выйдет 23 мая на PC, обеих PlayStation и Xbox, а также Nintendo Switch.

Названа дата выхода нового спин-оффа LoL
© Игромания.ру

Convergence позволит игрокам исследовать захватывающий город Заун в роли юного Экко, изобретателя хитроумного устройства для манипулирования временем и одного из популярнейших чемпионов League of Legends. Игра порадует невероятным художественным оформлением, интенсивными и динамичными боями, а также уникальными возможностями для исследования.

Над Convergence: A League of Legends Story работала студия Double Stallion Games, известная по Speed Brawl. В игре заявлена полная поддержка русского языка.

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