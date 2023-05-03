Названа дата выхода нового спин-оффа LoL

Двухмерный экшен-платформер Convergence: A League of Legends Story, один из спин-оффов League of Legends, выйдет 23 мая на PC, обеих PlayStation и Xbox, а также Nintendo Switch.

© Игромания.ру

Convergence позволит игрокам исследовать захватывающий город Заун в роли юного Экко, изобретателя хитроумного устройства для манипулирования временем и одного из популярнейших чемпионов League of Legends. Игра порадует невероятным художественным оформлением, интенсивными и динамичными боями, а также уникальными возможностями для исследования.