Двадцатилетие EVE Online отметили анонсом дополнения Viridian

Космическая MMO EVE Online совсем скоро отметит свою двадцатилетнюю годовщину: игра вышла 6 мая 2003 года. И студия CCP Games начала празднование Дня капсулера с анонса: следующее контентное расширение Viridian выйдет в июне и будет бесплатным.

© Игромания.ру

Viridian станет первым из двух крупных дополнений, запланированных на 2023 год. Оно расширит возможности корпораций, управляемых игроками, даст новые инструменты для создания социального контента и откроет ещё больше возможностей персонализации.

Помимо этого, CCP Games готовит ещё ряд праздничных мероприятий. В частности, на мозаике Fabric of New Eden можно найти аватары более 80 тысяч игроков EVE Online. А в Рейкьявике, на монументе Worlds Within A World, рядом с легендами Нового Эдема появятся новые имена персонажей игры — но пока неизвестно, сколько их будет.