Super Mega Baseball 4 выходит 2 июня на PC и консолях

Студия Metalhead Software и издательство EA Sports анонсировали новую часть спортивной серии Super Mega Baseball. Симулятор Super Mega Baseball 4 выходит 2 мая на РС и консолях. А покупатели издания Ballpark смогут начать играть на три дня раньше. Эта возможность не будет предоставляться на Nintendo Switch.

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Super Mega Baseball 4 станет первой игрой серии, в которой появятся реальные спортсмены. И звездой выпуска станет Дэвид Ортиc, известный как Биг Папи, который играл в «Бостон Ред Сокс» с 2003 по 2016 год. Разработчики обещают более 200 легендарных бейсболистов, которые будут выступать наряду с вымышленными героями серии.