Баскетболист Кевин Дюрант появится в Call of Duty

Форвард команды НБА «Финикс Санз» Кевин Дюрант станет персонажем шутера Call of Duty.

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Разработчики опубликовали короткий тизер — фигуру человека с шарообразным предметом в руке. Подпись Easy Money Sniper соответствует прозвищу нападающего, которое он использует в соцсетях.

Пока неизвестно, в каком качестве звезда «Финикс Санз» будет доступна геймерам.

Вероятнее всего, Дюрант станет новым оперативником в переиздании Call of Duty: Modern Warfare и Warzone — его образ можно будет использовать как скин персонажа в игре.