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Авторы Atomic Heart показали загадочную локацию в тизере первого дополнения

Авторы Atomic Heart показали тизер первого дополнения к игре. Оно выйдет уже этим летом.

Вышел тизер первого дополнения для Atomic Heart
© Игромания.ру

В ролике демонстрируют загадочную локацию. Изначально камера находится в некой ёмкости с водой, но постепенно она поднимается на поверхность и взору открывается большое пространство с парящими строениями, которые соединены мостами.

Напомним, что Atomic Heart превзошла ожидания издателя. Недавно игра получила японскую озвучку с именитыми актёрами, а художники поделились большим количеством концептов.

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