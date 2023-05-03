Вышел тизер первого дополнения для Atomic Heart

Авторы Atomic Heart показали тизер первого дополнения к игре. Оно выйдет уже этим летом.

В ролике демонстрируют загадочную локацию. Изначально камера находится в некой ёмкости с водой, но постепенно она поднимается на поверхность и взору открывается большое пространство с парящими строениями, которые соединены мостами.