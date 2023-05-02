Для Atomic Heart представили первое дополнение

Mundfish выпустила первый тизер грядущего дополнения для Atomic Heart . В коротком ролике авторы показали новую локацию и сообщили дату выхода — лето 2023 года.

Каких-либо деталей о предстоящем расширении пока нет. Известно лишь, что оно будет бесплатным для владельцев сезонного пропуска, который входит в золотое и премиальное издания игры. Всего студия Mundfish обещала выпустить четыре расширения для проекта. Аддон наверняка можно будет приобрести отдельно.