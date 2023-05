Age of Wonders 4 уже утекла на торренты

Новая стратегия Age of Wonders 4 , выпущенная 2 мая, уже взломана.

Свежую часть серии Age of Wonders уже можно найти на торрентах. По всей видимости, разработчики никак не защитили свою игру от взлома. Независимо от этого, многие поклонники серии ожидали выхода новой стратегии. Скриншот Age of Wonders 4 Age of Wonders 4 — это пошаговая 4X-стратегия, разработанная студией Triumph Studios и выпущенная компанией Paradox Interactive.