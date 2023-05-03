Age of Wonders 4 уже утекла на торренты

Свежую часть серии Age of Wonders уже можно найти на торрентах. По всей видимости, разработчики никак не защитили свою игру от взлома. Независимо от этого, многие поклонники серии ожидали выхода новой стратегии. Скриншот Age of Wonders 4 Age of Wonders 4 — это пошаговая 4X-стратегия, разработанная студией Triumph Studios и выпущенная компанией Paradox Interactive.

Проект получил хорошие оценки критиков: на OpenCritic у игры 89 баллов, а на агрегаторе Metacritic — 83 балла из 100. Игроки могут выбирать между несколькими расами и классами героев, управлять своей империей, строить здания, создавать армию и сражаться с другими игроками или ИИ. В игре есть и элементы фэнтези, такие как магия и различные виды монстров.