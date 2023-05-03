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Пиратская версия «Братьев Супер Марио» собрала в Twitter более 9 млн просмотров

Утёкшей в Twitter полной пиратской версией мультфильма «Братья Супер Марио» заинтересовалось больше 9 млн пользователей.

Пиратскую копию «Марио» в Twitter посмотрели более 9 млн. раз
© Игромания.ру

Копию в итоге заблокировали на площадке, но она «продержалась» в сети больше семи часов — её выложил пользователей под ником vidsthatgohard, который обладал «синей галочкой». Последняя позволяет загружать на платформу видео до 2 ГБ и с продолжительностью не больше часа — мультфильм как раз разместили в виде двух файлов. Сам аккаунт тоже заблокировали.

Впрочем, вряд ли инцидент сильно скажется на успехах картины в прокате — она уже собрала больше 1 млрд долларов по миру и побила серию рекордов среди экранизаций видеоигр. Победному шествию по кинотеатрам не помешали и прохладные отзывы критиков.

Вероятно, что Nintendo и студия Universal не оставят достижения анимационного творения без внимания, наверняка задумавшись про сиквел.

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