Пиратскую копию «Марио» в Twitter посмотрели более 9 млн. раз

Копию в итоге заблокировали на площадке, но она «продержалась» в сети больше семи часов — её выложил пользователей под ником vidsthatgohard, который обладал «синей галочкой». Последняя позволяет загружать на платформу видео до 2 ГБ и с продолжительностью не больше часа — мультфильм как раз разместили в виде двух файлов. Сам аккаунт тоже заблокировали.