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Создатели Citizen Sleeper уже делают свою следующую игру

На днях, 5 мая, празднует свою первую годовщину тактическая ролевая игра Citizen Sleeper. И разработчики празднуют это событие целым рядом анонсов, розыгрышей, прямых трансляций и других занятий.

Авторы Citizen Sleeper приступили к разработке следующей игры
© Игромания.ру

Первый из анонсов уже прозвучал: команда трудится над своим новым проектом. В разработке участвуют геймдизайнер-одиночка Гарет Дэмиан Мартин (Jump Over the Age) и его соавторы, художник Гийом Синглен и композитор Амос Родди.

Пока что о новом проекте разработчиков совершенно ничего не сообщают. Но нам обещают нечто потрясающее, и раскрыть все карты могут уже в ближайшем будущем. А пока всех заинтересованных приглашают подписаться на рассылку — это заодно позволяет принять участие в розыгрыше, который проведут 3 мая.

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