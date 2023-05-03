Сборник Final Fantasy Pixel Remaster стал хитом продаж

Сборник обновлённой классики Final Fantasy Pixel Remaster продался свыше 2 млн копий
Square Enix объявила, что сборник Final Fantasy Pixel Remaster преодолел отметку в 2 миллиона проданных копий. Учитываются копии со всех доступных платформ: PC, PlayStation, Nintendo Switch и смартфоны.
Игроков благодарят за присоединение к сообществу. Настоящий момент назвали идеальным для того, чтобы новички смогли ознакомиться с этими классическими играми.
Сборник Pixel Remaster включает в себя игры серии Final Fantasy с первой по шестую части. Среди важных нововведений отмечают обновлённые графическое и музыкальное сопровождения, а также улучшенное управление.
А 22 июня на PlayStation 5 выходит Final Fantasy XVI. Известно, что в ней будут русские субтитры, уникальный подход к уровню сложности, а также нагота, насилие и брань. Кстати, 11 июня пройдёт специальное праздничное шоу в честь скоро релиза.