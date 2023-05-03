Сборник Final Fantasy Pixel Remaster стал хитом продаж

Square Enix объявила, что сборник Final Fantasy Pixel Remaster преодолел отметку в 2 миллиона проданных копий. Учитываются копии со всех доступных платформ: PC, PlayStation, Nintendo Switch и смартфоны.

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Игроков благодарят за присоединение к сообществу. Настоящий момент назвали идеальным для того, чтобы новички смогли ознакомиться с этими классическими играми.

Сборник Pixel Remaster включает в себя игры серии Final Fantasy с первой по шестую части. Среди важных нововведений отмечают обновлённые графическое и музыкальное сопровождения, а также улучшенное управление.