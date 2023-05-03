Как играть в Honkai Star Rail — большой гайд

Как максимально эффективно погрузиться в «новую Genshin Impact» и ничего не пропустить.

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На ПК, iOS и Android недавно вышла Honkai: Star Rail от издателя популярной Genshin Impact. Новая игра китайской студии HoYoverse уже в первые сутки привлекла более 20 млн геймеров, а первые заработки превысили $ 40 млн.

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Для тех, кто решил запрыгнуть в хайптрейн и размышляет о тесте нового лидера на рынке ролевых игр, мы подготовили небольшой гайд. По большей части он должен помочь тем, кто до сих пор не был знаком с «Геншином» и подобными играми — но надеемся, что остальные тоже найдут на этой страничке что-то полезное.

Ещё до начала пути

Наш главный совет стоит изучить ещё до запуска клиента. Несмотря на весь хайп и огромные цифры, Honkai Star Rail — это необычный проект, который подойдёт не всем, особенно если вы пропустили Genshin Impact и начинаете знакомство с подобными играми только сейчас.

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Перед нами одиночная игра с явными признаками MMO, которая требует постоянного подключения к серверам. Star Rail в целом сложно рассматривать как проект для ПК, в то время как на мобильных устройствах она на две головы выше конкурентов.

Если нечем заняться в поездке до работы, а смартфон позволяет, Honkai может стать отличным развлечением на час-два в день. В то же время игрокам, избалованным проектами уровня Elden Ring и God of War, подобный медитативный геймплей нравится не всегда. У геймеров со стажем такое тоже вызывает как минимум непонимание.

Star Rail упирается в рамки жанра JRPG с его пошаговыми боями, маленькими локациями и тоннами текста. Если вам это интересно (так, в диалогах и лоре есть куча отсылок с хорошим русским языком) или вас привлекает сама аниме-графика и космический сеттинг — можно только поздравить с очередным крутым релизом.

HOYOVERSE

Если же вы далеки от японских ролевых игр, предпочитаете яркий геймплей проработанному миру и любите реалистичную графику — наверное, нет смысла тратить время на Honkai Star Rail. Хотя попробовать, конечно, никто не запрещает.

Берегите ресурсы

В студии HoYoverse умеют привлекать игроков, но приятные ощущения на старте игры могут быть обманчивы — это может быть знакомо фанатам Genshin Impact. В первые часы вы постоянно получаете кучу денег и ресурсов для прокачки, но со временем их становится всё меньше и меньше.

Может показаться, что материалов хватит на прокачку всех начальных героев и оружия для них — в действительности это затянет вас в пучину фарма, из-за которой вы не сразу пройдёте боссов и сложные подземелья (а для получения новых придётся ждать до завтра). Лучше сразу выбрать команду из четырёх героев и сосредоточиться на них.

HOYOVERSE

Как в «Геншине», артефакты (Реликвии) лучше не прокачивать, пока не станете получать предметы редкостью 4 и 5 звёзд. Вы только потратите ресурсы и практически не усилите героя, так что советуем подождать до открытия соответствующих подземелий.

Это же касается и Конусов света — местного аналога оружия. Начального набора хватит, чтобы пройти сюжет и первые квесты, а позднее сможете бесплатно выбить редкие конусы для всех нужных персонажей.

Примерно так же работает и местная система монетизации. В первый день со всеми промокодами и бонусами можно было получить почти сотню лутбоксов (это легендарный персонаж, ещё 5-6 героев и неплохое оружие).

Но затем добывать местную валюту станет намного труднее, а донат – удовольствие не из дешёвых. Возможно, стоит сохранить местные примогемы на будущее, чтобы бесплатно получить нового героя в следующем крупном обновлении.

Советуем полностью «открутить» баннер новичка, чтобы гарантированно получить пятизвёздочного персонажа со скидкой. А вот лутбокс с оружием в патче 1.0 не так хорош, поскольку конусам из него есть достойная бесплатная замена, так что лучше обратить внимание на баннер героя.

HOYOVERSE

Заходите каждый день

Если соблюдать правила HoYoverse, неприятного фарма и доната в Star Rail можно избежать. Разработчики любят игроков, которые остаются с ними постоянно — хотя многим нашим геймерам (кроме разве что фанатов «мобилок») такая модель не всегда нравится.

Ресурсы и валюту в игре можно получать каждый день. Отметка на сайте, поручения персонажам, ежедневные квесты, прохождение подземелий — всего полчаса вашего времени раз в сутки. Это даже легче, чем в Genshin, ведь на ПК можно включить автобой и нажать Alt+Tab, занявшись чем-то повеселее в другом окне.

Накопленных опыта и материалов хватит, когда вы захотите прокачать ещё одного героя, сменить оружие или пройти контент в новом патче. Валюты может хватить на «крутки» новых баннеров. Нужные остатки, судя по опыту других игр HoYoverse, обычно добираются через промокоды и временные ивенты.

Проблема только в том, что, если вы уже прошли сюжет, все квесты и ивенты, заходить раз в сутки уже не хочется — более того, не всегда возможно физически. Довольно быстро это надоедает, но заниматься подобным, увы, всё же приходится, если вы планируете снова засесть в Star Rail после релиза следующего обновления. Либо — лишний гринд и донат.

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Как собрать отряд в Honkai Star Rail

Каждый персонаж в игре принадлежит к одному из семи классов (тут их называют Пути), которые можно разделить на три подгруппы: поддержка, баффы/дебаффы и урон. Чаще всего боевой квартет собирается по схеме 1+1+2, хотя возможны варианты.

Первым персонажем должен быть саппорт, который будет накладывать щиты (путь Сохранение) или лечить союзников (путь Изобилие);

на вторую роль обычно выбирают героя, который усиляет команду (Гармония) или ослабляет противников (Небытие);

две последние позиции занимают персонажи, которые будут наносить урон. Нужно будет выбрать сочетание героев Охоты (атаки по одиночным целям), Эрудиции (эффективнее бьют по области) и Разрушение (что-то среднее с большей живучестью).

Разумеется, возможны нюансы. К примеру, для боёв с мобами можно взять героев Разрушения и Эрудиции, меняя последнего на героя Охоты в сражениях с боссами.

Или можно сделать ставку на одного дамагера, взяв для него лишнего саппорта или героя на бафф. Всё зависит от конкретных персонажей и сочетания их способностей.

HOYOVERSE

Помимо Пути, каждый герой принадлежит к одной из семи стихий. Это позволяет пробивать уязвимость противников этой же стихии и наносить дополнительный урон с эффектами (например, горение у огня).

Лучшим вариантом будет сочетание в отряде четырёх разных стихий. В таком случае вы сможете быстро разобраться с любым противником. Если стихий будет две, приготовьтесь к долгим битвам и трудностям в данжах.

Наконец, нужно помнить об очках умения, которые нужны для использования способностей. Простая атака восстанавливает одно очко, поэтому вам потребуются герои, которые могут ради этого обойтись без скиллов и «уступить» их другим.

HOYOVERSE

Таким образом, в начале игры незаменимым персонажем станет бесплатная Март 7 с щитами для союзников. Чуть позже её можно заменить на Наташу (чтобы её получить, придётся пройти часть сюжета).

Урон по области лучше всего наносят Сервал или Герта, также доступные каждому игроку. Кроме того, рекомендуем оставить в отряде главного героя (Первопроходца) с универсальным физическим уроном.

Закрывать отряд может бесплатная Аста с бонусом к урону для союзников. В самом начале будет хорош Дань Хэн, хотя он атакует только по одной цели. Остальное зависит от того, каких героев вы сможете получить за донат и внутреннюю валюту.

Среди всех доступных сейчас персонажей наиболее имбовыми считаются Зеле (её можно выбить из баннера события), Броня, Тинъюнь и Байлу — вокруг любого из этих героев можно выстроить отряд с большим количеством урона.

HOYOVERSE

Снаряжение персонажей

После прохождения основного сюжета, мировых квестов и различных ивентов (сейчас таковых нет, но они будут появляться в новых патчах) основным геймплеем Honkai Star Rail станет развитие персонажа.

Большая часть необходимых для этого предметов добывается из различных данжей, на вход в которые тратится энергия. Она восстанавливается со временем, что искусственно растягивает гринд: засесть на ночь или выходные, чтобы прокачать героя, тут не выйдет. Вот почему выше мы говорили о важности ресурсов.

Всего есть пять способов сделать персонажа сильнее. Первые два — повышение уровня самого героя (бонусы к статам) и уровня оружия (бонусы к другим статам). Для этого нужны книги опыта или материалы, которые можно получить за квесты или прохождение мини-данжа Чашелиста.

Кроме того, каждые несколько уровней (20-й, 30-й, 40-й и так далее) героя или оружие нужно переводить на следующий этап. Для этого требуются специальные ресурсы из других подземелий, а кое-что падает с сильных врагов или боссов.

HOYOVERSE

Реликвии или артефакты, до боли знакомые игрокам в Genshin. Они выбиваются в подземельях, но обладают случайными бонусами к характеристикам — чтобы получить нужные, иногда уходят недели.

У головных уборов основной характеристикой будет плюс к здоровью, у предметов для рук — урон. Остальное нужно выбирать и прокачивать, исходя из роли персонажа: саппортам подойдут бонусы к защите и лечению, керри нужен урон и шанс критического удара.

Кроме того, реликвии делятся на наборы. Если собрать персонажу две или четыре шмотки из одного сета, можно получить дополнительный сильный бонус — да, за этим тоже нужно будет внимательно следить.

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Таланты из Genshin Impact заменили на древо следов, хотя изменилось немногое. Для прокачки потребуются редкие ресурсы, особенно на последних уровнях. Это ещё одна причина, по которой довести персонажа до максимума будет очень сложно и долго.

И дорого. Как и в другой игре HoYoverse, ваш герой может получить дополнительные уникальные бонусы, но для каждого нужно выбить его из лутбокса повторно (всего до шести раз). Бесплатно это сделать невозможно, а прокачать все шесть эйдолонов — это примерно 40–50 тыс. рублей.

HOYOVERSE

Впрочем, это не должно вас пугать. Honkai Star Rail, равно как и Genshin Impact — игра с очень низким порогом вхождения. Вы без проблем убьёте всех сюжетных боссов с первой (ладно, максимум со второй) попытки, даже если не будете постоянно упираться в потолок прокачки и выкидывать деньги на редких персонажей и улучшения для них.