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Компания Razer представила модные геймерские очки с защитой от синего света

Компания Razer и производитель очков Retrosuperfuture представили солнцезащитные очки нового поколения для геймеров. Об этом сообщает сетевое издание Rozetked.

Razer представила геймерские очки с защитой от синего света
© Razer/Retrosuperfuture

Очки получили массивные оправы из ацетата, который, как заявляется, превосходит пластик по части прочности, легкости, долговечности и экологичности. Очки оснащены фотохромными линзами, которые адаптируются к разным условиям освещения. Также они защищают глаза от синего света, который вредит зрению при длительном использовании компьютера или игровой консоли.

Каждая пара очков имеет свой уникальный номер — всего будет выпущено 370 штук. В продажу новые солнцезащитные очки для геймеров поступят 5 мая по цене $240 (около 19,3 тыс. руб.).

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что геймеры раскритиковали коврик для мыши за 8 тыс. руб. от компании Razer.

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