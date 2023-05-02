Razer представила геймерские очки с защитой от синего света

Компания Razer и производитель очков Retrosuperfuture представили солнцезащитные очки нового поколения для геймеров. Об этом сообщает сетевое издание Rozetked.

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Очки получили массивные оправы из ацетата, который, как заявляется, превосходит пластик по части прочности, легкости, долговечности и экологичности. Очки оснащены фотохромными линзами, которые адаптируются к разным условиям освещения. Также они защищают глаза от синего света, который вредит зрению при длительном использовании компьютера или игровой консоли.

Каждая пара очков имеет свой уникальный номер — всего будет выпущено 370 штук. В продажу новые солнцезащитные очки для геймеров поступят 5 мая по цене $240 (около 19,3 тыс. руб.).