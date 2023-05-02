В игре Dredge появятся фоторежим и сюжетное дополнение

Авторы атмосферной Dredge, получившей хвалебные отзывы журналистов, поделились дорожной картой будущих обновлений. Игроков ожидает большое количество бесплатного контента, а в четвёртом квартале выйдет сюжетное дополнение.

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В этом месяце в Dredge должны расширить функционал карты. Игроки смогут устанавливать разноцветные маркеры, что обеспечит эффективную навигацию между локациями. Вместе с этим придут и некоторые правки в баланс, а также исправления ошибок.

Во втором обновлении, которое выйдет до 30 июня, появится пассивный режим, в котором монстры перестанут нападать на плавающую лодку. Кроме того, добавят и ожидаемый игроками фоторежим, к которому подошли с креативностью. Съёмки скриншотов будет сопровождать помощник, который объяснит основы и даст подсказки о местонахождении некоторых существ.

Третье обновление, выходящее до 30 сентября, привнесёт больше возможностей для кастомизации лодки, например, схемы раскрасок и флаги, которые можно будет найти при исследовании мира. Большим число подробностей авторы обещают поделиться позже.

В четвёртом квартале выйдет первое платное дополнение, в котором необходимо раскрыть гнусные тайны корпорации Ironhaven, решившей заняться бурлением месторождений. Игроки смогут собирать материалы для создания новых зданий и оборудования, общаться с незнакомыми ранее персонажами и ловить новые виды рыб.