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В Apex Legends стали исчезать звуки после появления новой винтовки

Игроки Apex Legends столкнулись с неприятной ошибкой. В шутере начали пропадать некоторые звуки, из-за чего затруднялась ориентация в пространстве. Разработчики быстро узнали о проблеме и поспешили выпустить фикс, доступный для загрузки. Подробнее рассказали и о причине возникновения бага.

В Apex Legends стали исчезать звуки
© Игромания.ру

Как выяснилось, проблема возникла после добавления винтовки «Немезида» с усиливающимся эффектом частиц. Когда оружие не было заряжено, строчка кода отключала эффект, чтобы не давать лишнюю нагрузку на сервер. Каждый игрок на сервере с незаряженной «Немезидой» создавал эффект останавливающейся частицы в каждом кадре, даже если оружие было убрано в кобуру. 14 таких игроков хватало для того, чтобы заглушить какой-либо звуковой эффект в матче.

Разработчики отметили, что ошибка не была обнаружена из-за малого количества тестеров. Также Respawn поблагодарила сообщество, заявив о важности игроков для обнаружения и исправления багов.

9 мая в Apex Legends стартует новый сезон «Арсенал», который получил динамичный трейлер. В нём должны полностью изменить рейтинговый режим.

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