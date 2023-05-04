В Apex Legends стали исчезать звуки

Игроки Apex Legends столкнулись с неприятной ошибкой. В шутере начали пропадать некоторые звуки, из-за чего затруднялась ориентация в пространстве. Разработчики быстро узнали о проблеме и поспешили выпустить фикс, доступный для загрузки. Подробнее рассказали и о причине возникновения бага.

Как выяснилось, проблема возникла после добавления винтовки «Немезида» с усиливающимся эффектом частиц. Когда оружие не было заряжено, строчка кода отключала эффект, чтобы не давать лишнюю нагрузку на сервер. Каждый игрок на сервере с незаряженной «Немезидой» создавал эффект останавливающейся частицы в каждом кадре, даже если оружие было убрано в кобуру. 14 таких игроков хватало для того, чтобы заглушить какой-либо звуковой эффект в матче.