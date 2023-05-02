Создатели Genshin Impact показали нового лекаря

В Genshin Impact появился новый играбельный герой — Бай Чжу. Авторы посвятили ему очередное видео. Если в прошлый раз показали лечение и битвы, то в свежем ролике акцент поставлен на игровой процесс и навыки персонажа.

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Бай Чжу стал пятизвёздочным Дендро лекарем, который может оказать серьёзную поддержку союзникам. Это заметно даже при некоторых атаках. Например, Бай Чжу может наносить урон с помощью Летучего духа и лечить своих напарников. Благодаря взрыву стихий герой создаёт Бесшовный щит, который наносит урон врагам с помощью Призрачной артерии.