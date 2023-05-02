В Fortnite добавили героев и умения джедаев из «Звёздных войн»

2 мая в Fortnite начался полноценный кроссовер со «Звёздными войнами». В королевскую битву добавили небольшой боевой пропуск, в котором можно получить платные и бесплатные награды. Игроки могут открыть скины Энакина Скайуокера, Дарта Мола и других знаковых персонажей саги.

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Кроме того, на карте появились джедаи, с которыми можно взаимодействовать. Среди них, например, Оби-Ван Кеноби, который выдаёт пользователям световой меч и дарует несколько умений Силы. Они будут доступны игрокам до конца текущего раунда.

Видео доступно на YouTube-канале Fortnite. Права на видео принадлежат Epic Games

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