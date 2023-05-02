Огромные суммы производства игр-блокбастеров поразили пользователей

В отчёте управления по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) о сделке Microsoft и Activision Blizzard обнаружили упоминание внушительной стоимости производства свежих AAA-игр.

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Тематический документ представляет собой масштабное исследование на 400 с лишним страниц — на него и опиралась CMA при блокировке той самой сделки.

В тексте отчёта аналитическая фирма International Data Group упоминает, что средний бюджет крупных игр-блокбастеров в ближайшие годы вырастет с 50-150 млн долларов (прошлое поколение консолей) до 200 млн долларов (и выше).

Кроме того, в документе представлены оценки стоимости различных франшиз других издателей, хотя при этом конкретных серий и имён не называют:

Первый издатель тратит 164 млн долларов на разработку и 55 млн долларов на маркетинг;

Второй назвал в качестве стоимости производства суммы между 80 и 350 млн долларов, а цены на маркетинг у крупнейших игр, по мнению этого издателя, доходят до 310 млн долларов;

Третий опрошенный отметил, что сумма производства свежих релизов варьируется от 110 до 350 млн долларов;

Четвёртый издатель назвал суммы от 90 до 180 млн долларов (от 50 до 150 млн на маркетинг). При этом самая дорогая игра последней неназванной фирмы обошлась ей в 660 млн за производство и 550 за маркетинг.

Подобные суммы удивили многих игроков в сети, хотя некоторые пользователи посчитали такие траты ожидаемыми — учитывая последующие доходы игр-сервисов и AAA-релизов. При этом геймеры активно пытаются угадать проекты, которые подразумевали безымянные издатели. Среди примеров звучат GTA 5, Fortnite, Red Dead Redemption 2 и другие крупные представители индустрии.