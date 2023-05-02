Honkai Star Rail заработала $40 млн менее чем за неделю только на iOS

Вышедшая 26 апреля игра Honkai Star Rail от авторов Genshin Impact уже принесла своим создателям более $ 40 млн (это 3,22 млрд рублей).

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Речь идёт только о внутриигровых покупках в AppStore. Пользователи iOS потратили $ 5 млн на ежедневный бонус к валюте, вдвое больше — на боевой пропуск, и $ 20 млн — на временный баннер с персонажем Зеле и другие покупки.

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Для сравнения, успешная Diablo Immortal после двух недель принесла Blizzard около $ 24 млн, причём как на Android, так и на iOS — тогда как игра от HoYoverse также доступна на ПК и Android, неучтённых в статистике выше.