Кроссплей, новая карта и оружие — состоялся релиз свежего обновления Chivalry 2
Средневековый мультиплеерный экшен Chivalry 2 получил крупное обновление Raiding Party, куда входят дополнительные возможности кроссплея, свежая карта, оружие и не только.
Теперь проект позволяет игрокам разных платформ собраться в один общий отряд — пока опция, правда, представлена лишь в режиме бета-версии. Так, желающим потребуется отправлять инвайт-коды, чтобы добавить своих друзей в список и встретиться на серверах.
На новой карте Bridgetown пользователи смогут сразиться на узких улочках и открытых полях, используя в том числе и свежее вооружение. Кроме того, авторы игры отметили, что Raiding Party — одно из самых крупных обновлений для экшена, где исправили множество багов и ошибок.
Сама Chivalry 2 стала частью PS Plus, поэтому её смогут попробовать все обладатели подписки. А ещё пользователи получат GRID Legends и Descenders.